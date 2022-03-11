"Они говорят, что они страдают: внутренне, где-то сидя в туалете, возможно, или ещё где-то, или стоя в очереди в последние дни, чтобы попасть в МакДональдс. Они все страдают.

Денисов: Написал Уткину в WhatsApp – он прочитал, но молчит. Возможно, стоит в очереди в IKEA

Вот я уже со вторым футбольным блогером из России поговорил: "Ну что, будешь говорить на камеру в YouTube?". Ответ: "Ну пока не ясно, что с законом…". Всё, для меня эти люди заканчиваются на этом", – сказал Денисов в программе "Денисов Time".

Напомним, в России под угрозой тюрьмы запрещено называть войну с Украиной "войной". Кровавый геноцид Путина и его команды против нашего государства в стране "404" называют "спецоперацией".

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни