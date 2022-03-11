Денисов: Русские говорят, что страдают. Возможно, сидя в туалете, или в очереди в МакДональдс
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о неготовности российских футбольных экспертов комментировать нападение России на Украину.
"Они говорят, что они страдают: внутренне, где-то сидя в туалете, возможно, или ещё где-то, или стоя в очереди в последние дни, чтобы попасть в МакДональдс. Они все страдают.
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Вот я уже со вторым футбольным блогером из России поговорил: "Ну что, будешь говорить на камеру в YouTube?". Ответ: "Ну пока не ясно, что с законом…". Всё, для меня эти люди заканчиваются на этом", – сказал Денисов в программе "Денисов Time".
Напомним, в России под угрозой тюрьмы запрещено называть войну с Украиной "войной". Кровавый геноцид Путина и его команды против нашего государства в стране "404" называют "спецоперацией".
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