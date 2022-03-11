"Вони кажуть, що страждають: внутрішньо, десь сидячи в туалеті, можливо, або ще десь, або стоячи в черзі, щоб востаннє потрапити у МакДональдс. Вони всі страждають.

Денисов: Написав Уткіну у WhatsApp – він прочитав, але мовчить. Можливо, стоїть у черзі до IKEA

Я вже з другим футбольним блогером з Росії поговорив: "Ну що, говоритимеш на камеру в YouTube?". Відповідь: "Ну поки не ясно, що з законом...". Все, для мене ці люди закінчуються на цьому", – сказав Денисов у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, у Росії під загрозою ув'язнення заборонено називати війну з Україною "війною". Кривавий геноцид Путіна і його команди проти нашої держави в країні "404" називають "спецоперацією".

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни