"Честь и хвала собственникам клубов, которые, несмотря на "ковидные кризисы", продолжают инвестировать в украинский футбол и развивать его. Но я бы сказал, друзья, честь и хвала всем вам за то, что вы платите за просмотр матчей УПЛ.

Денисов: Если карты сойдутся – АПЛ вернется на телеканалы "Футбол"

Это очень важный момент. Таким образом вы поддерживаете наши клубы. Именно из этих средств, которыми вы оплачиваете просмотр на телеканалах Футбол 1/2/3, мы и осуществляем выплаты украинской Премьер-лиге, которая в свою очередь платит клубам. Если назвать это акционерным обществом, то вы являетесь владельцами акций. От вас зависит очень многое.

Если завтра мы выложим этот контент на YouTube – да, его можно будет посмотреть бесплатно. Но завтра, когда клубы скажут: "А за счет чего нам финансировать жизнедеятельность?". Ответ будет: "А денег-то нет".

Для телеканалов Футбол одна из социальных миссий – это инвестирование с нашей стороны в качество трансляций, в раскрутку, изготовление промо, показ матчей на наивысшем уровне. Любая трансляция на наших телеканалах стоит около 10-12 тысяч долларов. Это большие инвестиции.

Мы вкладываем эти средства и стараемся развивать этот продукт, чтобы рано или поздно наша УПЛ стала на ноги. Очень важно, чтобы это стало бизнесом для всех, а вы получили классный и качественный продукт. По-другому эта ситуация не взлетала ни в одной стране. Нет ни одного успешного примера, где матчи транслировались на бесплатных каналах или на Youtube, и от этого клубы получали какие-то средства", – сказал Александр Денисов в проекте "Денисов TIME" на YouTube-канале "Великий Футбол".

Заметим, после восьми туров в УПЛ лидирует Динамо с 20-ю очками, Шахтер идет вторым и отстает на 4 пункта. На дне турнирной таблицы оказался львовский Рух.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію