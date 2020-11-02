"Честь і хвала власникам клубів, які, незважаючи на "ковідну кризу", продовжують інвестувати в український футбол і розвивати його. Але я б сказав, друзі, честь і хвала всім вам за те, що ви платите за перегляд матчів УПЛ.

Денисов: Якщо карти зійдуться – АПЛ повернеться на телеканали "Футбол"

Це дуже важливий момент. Таким чином ви підтримуєте наші клуби. Саме з цих коштів, якими ви оплачуєте перегляд на телеканалах Футбол 1/2/3, ми й здійснюємо виплати українській Прем'єр-лізі, яка в свою чергу платить клубам. Якщо назвати це акціонерним товариством, то ви є власниками акцій. Від вас залежить дуже багато чого.

Якщо завтра ми викладемо цей контент на YouTube – так, його можна буде подивитися безкоштовно. Але завтра, коли клуби скажуть: "А за рахунок чого нам фінансувати життєдіяльність команди?". Відповідь буде: "А грошей немає".

Для телеканалів Футбол одна з соціальних місій — це інвестування в якість трансляцій, виготовлення промо, показ матчів на найвищому рівні. Будь-яка трансляція на наших телеканалах коштує близько 10-12 тисяч доларів. Це великі інвестиції.

Ми вкладаємо ці кошти й намагаємося розвивати цей продукт, щоб рано чи пізно наша УПЛ стала на ноги. Дуже важливо, щоб це стало бізнесом для всіх, а ви отримали класний і якісний продукт. По-іншому ця ситуація не злітала в жодній країні. Немає жодного успішного прикладу, де матчі б транслювалися на безкоштовних каналах або на Youtube, і від цього клуби отримували якісь кошти", – сказав Олександр Денисов у проекті "Денисов TIME" на YouTube-каналі "Великий Футбол".

Зауважимо, після восьми турів в УПЛ лідирує Динамо з 20-ма очками, Шахтар йде другим та відстає на 4 пункти. На дні турнірної таблиці опинився львівський Рух.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію