Денисов: Если карты сойдутся – АПЛ вернется на телеканалы "Футбол"
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов озвучил планы насчет возвращению трансляций Английской Премьер-лиги на свои каналы.
"Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы "Футбол". Продолжается второй сезон АПЛ, которую транслирует Setanta. Через год будет новый тендер.
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Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся – АПЛ вернется. Мы этого будем очень рады.
Да, мы хотим вернуть АПЛ наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу", – поделился Денисов в комментарии телеканалу Футбол.
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