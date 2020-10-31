"Мы очень хотим, чтобы АПЛ вернулась на телеканалы "Футбол". Продолжается второй сезон АПЛ, которую транслирует Setanta. Через год будет новый тендер.

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Мы будем смотреть на эту историю с точки зрения бизнеса, развития платного рынка телевидения. Будем смотреть и целиться. Если карты сойдутся – АПЛ вернется. Мы этого будем очень рады.

Да, мы хотим вернуть АПЛ наши телеканалы и будем пытаться это сделать в честном тендере. Мы за честную борьбу", – поделился Денисов в комментарии телеканалу Футбол.

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