"Мне сложно сказать, какая ситуация в Минае. Наложенны санкции на владельца и что будет дальше – остается в тумане.

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Из той информации, которую я успел собрать из неофициальных источников, если Минай в борьбе за выживание сохранит свою позицию в УПЛ, клуб точно будет жить и проблем не будет. Если же Минай вылетит в Первую лигу, тогда будут проблемы и будущее команды окажется под вопросом", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

Напомним, ранее президент Миная Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по подозрению в причастности к контрабанде, из-за чего встал вопрос о будущем клуба.

Закарпатская команда после 20-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку, имея в своем активе 15 очков.

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