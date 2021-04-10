Денисов озвучил причину, которая может повлиять на стабильность в Минае после санкций в отношении президента
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" рассказал о перспективах закарпатской команды.
"Мне сложно сказать, какая ситуация в Минае. Наложенны санкции на владельца и что будет дальше – остается в тумане.
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Из той информации, которую я успел собрать из неофициальных источников, если Минай в борьбе за выживание сохранит свою позицию в УПЛ, клуб точно будет жить и проблем не будет. Если же Минай вылетит в Первую лигу, тогда будут проблемы и будущее команды окажется под вопросом", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".
Напомним, ранее президент Миная Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО по подозрению в причастности к контрабанде, из-за чего встал вопрос о будущем клуба.
Закарпатская команда после 20-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку, имея в своем активе 15 очков.
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