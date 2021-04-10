"Мені складно сказати, яка ситуація в Минаї. Накладені санкції на власника і що буде далі – залишається в тумані.

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З тієї інформації, яку я встиг зібрати з неофіційних джерел: якщо Минай в боротьбі за виживання збереже свою позицію в УПЛ, клуб точно буде жити і проблем не буде. Якщо ж Минай вилетить в Першу лігу, тоді будуть проблеми і майбутнє команди опиниться під питанням", – сказав Денисов у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, раніше президент Миная Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО за підозрою у причетності до контрабанди, через що постало питання про майбутнє клубу.

Закарпатська команда після 20-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку, маючи у своєму активі 15 очок.

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