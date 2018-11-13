Денисов оценил возможность расширения УПЛ до 16-ти команд

Генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов высказал свое мнение относительно расширения чемпионата Украины до 16-ти команд.

"Вряд ли сейчас найдется сторона, которая не желает вернуться к 16-ти командам в УПЛ. Но сами клубы должны понимать, что этот вопрос нужно рассматривать, прежде всего, с точки зрения бизнеса. Они должны знать, сколько заработают при 16-ти командах и сколько заработают при 12-ти. Приоритетным должно станет формат, который поможет клубам зарабатывать деньги. Это главное для любой успешной лиги.

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Но если сейчас посмотреть на сроки, выделенные Регламентом соревнований на принятие решения, то можно констатировать, что нет времени, чтобы сделать все по-нормальному. Для того, чтобы УПЛ смогла продать права на телетрансляции, а покупатели знали, что именно они покупают, это нужно делать не в следующем сезоне, а с сезона 2020/21.

Да, мы все соскучились по таким командам, как Металлист, Днепр, но смогут ли они гарантировать финансовую стабильность? А вдруг через некоторое время они исчезнут? Очень важно, чтобы это решение принималось под прицелом камер и СМИ, а не так, как проходила предыдущая встреча представителей клубов УПЛ. Любая закрытость настораживает", – цитирует Денисова ТК Футбол.

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