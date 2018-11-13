Денисов оцінив можливість розширення УПЛ до 16-ти команд

Генеральний директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов висловив свою думку щодо розширення чемпіонату України до 16-ти команд.

"Навряд чи зараз знайдеться сторона, яка не бажає повернутися до 16-ти команд в УПЛ. Але самі клуби повинні розуміти, що це питання потрібно розглядати, перш за все, з точки зору бізнесу. Вони повинні знати, скільки зароблять при 16-ти командах і скільки зароблять при 12-ти. Пріоритетним має стати формат, який допоможе клубам заробляти гроші. Це головна складова для будь-якої успішної ліги.

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Але якщо зараз подивитися на терміни, виділені Регламентом змагань на прийняття рішення, то можна констатувати, що вже немає часу, щоб зробити все по-нормальному. Для того, щоб УПЛ змогла продати права на телетрансляції, а покупці знали, що конкретно вони купують, це потрібно робити не з наступного сезону, а з сезону 2020/21.

Так, ми всі скучили за такими командами, як Металіст, Дніпро, але чи зможуть вони гарантувати фінансову стабільність? А раптом через деякий час вони зникнуть? Дуже важливо щоб це рішення приймалося під прицілом камер і ЗМІ, а не так, як проходила попередня зустріч представників клубів УПЛ. Будь-яка закритість насторожує", – цитує Денисова ТК Футбол.

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