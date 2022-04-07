Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов подверг критике известных россиян, которые пытаются усидеть на двух стульях даже после начала войны.

"Сначала хотел записать интервью с Уткиным, Андроновым, Савиным, но потом подумал, что это нам не нужно.

Влада Зинченко: Все, что могу сказать на русском, чтобы меня услышало как можно больше россиян – идите на*уй

Андронов, с одной стороны, был проукраинским, а затем пятый или седьмой день войны, и он пишет: "Ой, к сожалению, такого классного проекта ЦСКА не будет, потому что едут легионеры". У меня вопрос: о чем ты, к сожалению, говоришь, когда вы убиваете сейчас людей (соседей), о каком сожалении ты говоришь?" – заявил Денисов в интервью с Владой Зинченко.

Напомним, 24 февраля Россия подло ворвалась на территории Украины, но наши защитники уже больше месяца дают достойный отпор оккупантам.

Россия напала на Украину: сокрушительные удары по стадионам, Шахтер уже за границей (LIVE)