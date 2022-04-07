Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розкритикував відомих росіян, які намагають всидіти на двох стільцях навіть після початку війни.

"Спочатку хотів записати інтерв'ю з Уткіним, з Андроновим, Савіним, але потім подумав, що це нам не потрібно.

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Андронов, з одного боку, був проукраїнським, а потім п'ятий чи сьомий день війни, і він пише: "Ой, на жаль, такого класного проекту ЦСКА не буде, бо їдуть легіонери". У мене питання: про що ти, на жаль, говориш, коли ви вбиваєте зараз людей (сусідів), про який жаль ти говориш?" – заявив Денисов в інтерв'ю з Владою Зінченко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія підло вдерлася на території України, але наші захисники вже понад місяць дають гідний відсіч окупантам.

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