Денисов назвал оправданным наказание для Бельгии, которая досрочно завершила сезон

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов объяснил, почему УЕФА не удовлетворен решением лиги Жупиле завершить чемпионат.

"Сейчас ситуация с Бельгией и их желанием закончить сезоне, не доигрывая, очень напоминает ситуацию с ограничительными мерами по коронавирусу: лучше всего – дышать свежим воздухом, но в парке нельзя ходить. УЕФА заявил, что каждая ассоциация в праве решать, доиграть сезон или завершить досрочно, но на решение Бельгии отреагировала негативно.

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Объясню, почему УЕФА прав: вслед за Бельгией пошла цепная реакция. Нидерланды теперь тоже хотят завершить сезон. Аякс уже пообещал болельщикам, что вернет деньги за абонементы за вторую часть чемпионата. По сути, клубы уже распускают футболистов, а значит, эти команды уже не примут участие в доигрывании еврокубков, в случае их возобновления. А это разрушит текущий сезон.

Телетрансляторы Лиги чемпионов и Лиги Европы, не получив матчи, так же как и спонсоры УЕФА, которые не получили нужного объема медиа-упоминаний в эфире, начнут требовать деньги назад. Это сотни миллионов евро, которые причитались клубам. Это разрушит финансовый механизм УЕФА и лишит клубы доходов. А дальше – банкротство клубов и всего европейского футбола.

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В этом случае футбол убьет не вирус, а допущенные человеческие ошибки. Поэтому, концепция УЕФА основывается на том, что должны быть доиграны как нынешние внутренние чемпионаты, так и евросезон. Соответственно они предлагают ждать, пока стихнет пандемия и доиграть евросезон", – сказал Денисов.

Напомним, руководство лиги Жупиле решило досрочно завершить национальный чемпионат. "Золото" бельгийского первенства получит Брюгге украинца Эдуарда Соболя, который уверенно лидировал, опережая Гент 15 очков.

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