Игроки сборной Украины рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон – УЕФА сделал строгое предупреждение Бельгии

Президент УЕФА Александр Чеферин не в восторге от возможного завершения сезона в бельгийском чемпионате.

"Бельгия и другие лиги, которые думают о досрочном окончании сезона, рискуют не попасть в европейский футбол в следующем сезоне. Это неправильный путь.

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Солидарность – это не улица с односторонним движением. Вы не можете обратиться за помощью, а затем передумать, когда это удобно. Футбол без фанатов не такой, но лучше иметь возможность снова смотреть его по телевидению без болельщиков, чем вообще без футбола", – заявил Чеферин в комментарии ZDF.

Если УЕФА действительно лишит Бельгию участия в еврокубках, то пострадать могут и игроки сборной Украины. Эдуард Соболь вместе с Брюгге мог играть в групповом этапе Лиги чемпионов, а Гент Яремчука, Безуса и Пластуна имел все основания рассчитывать на место в квалификации.

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