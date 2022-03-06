"Я, Эдуард Цихмейструк – бывший футболист Спартака и сборной Украины. Я хотел бы обратиться ко всем тем футболистам из России, с которыми мне приходилось вместе выходить на футбольное поле, точнее – спросить: "Ребята, почему вы все молчите, чего вы боитесь?"

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В Украине идет война. Ваша русская армия сравнивает наши города с землей. Я понимаю, что у меня мало шансов до вас достучаться. Мне не нужны ваши посты в Instagram, что вам жаль. Здесь убивают невинных людей, детей наконец. Раза три-четыре в сутки мы спускаемся в убежище. Ничего не хочу вам доказывать. Шли бы вы вместе с вашим кораблем. Слава Украине!" – сказал Цихмейструк в видеообращении, записанном из подвала.

Напомним, Эдуард защищал цвета российского Спартака с 2001 по 2002 гг. и провел за московскую команду 35 матчей, в которых забил 5 голов.

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