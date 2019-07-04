Денисов намекнул, какие клубы выступили против создания единого телепула УПЛ

Директор каналов "Футбол 1/2" Александр Денисов прокомментировал ситуацию с единым телепулом в Украине.

"Когда тендер начинался, мы пошли официальным путем. Сначала мы подали заявку, она оказалась единственной. Далее была история переговоров с Премьер-лигой, изменений каких-то, финансовых аспектов и так далее.

Гримм – о едином телепуле: Есть три клуба, которые не совсем довольны транслятором и комментариями

Когда мы говорим о централизации прав, то от этого выиграют лига и клубы. Телевидение выигрывает в долгосрочной перспективе. Скорее всего, прямые контракты, как у нас, как в "1+1", были более простыми для нас, чем история, когда централизуются телеправа. Они становятся дороже.

Мы прекрасно понимали это, но в то же время понимали, что ни мы, ни лига, ни клубы не будут развиваться, если это не будет цивилизованно. Мы сделали предложение Премьер-лиге – более 16 миллионов за три сезона. Мы посчитали, что понесем убытки, но в долгосрочной перспективе мы сможем построить и рынок телевидения, и систему взаимоотношения с клубами, лигой, и в итоге выигрывают все.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

Сейчас много говорится об этике, согласно вчерашнему материалу. Хочу уточнить, что мы пошли на этот тендер официально, и это говорит о том, что мы готовы идти навстречу. Потому что спикеров из разных лагерей много, и у каждого своя правда. Но все мы должны прийти к компромиссу. Мы открыты для диалогов со всеми клубами, включая Динамо, Зарю, СК Днепр-1", – цитирует Денисова Динамоманія.