Денисов натякнув, які клуби виступили проти створення єдиного телепулу УПЛ

Директор каналів "Футбол 1/2" Олександр Денисов прокоментував ситуацію з єдиним телепулом в Україні.

"Коли тендер починався, ми пішли офіційним шляхом. Спочатку ми подали заявку, вона виявилася єдиною. Далі була історія переговорів з Прем'єр-лігою, змін якихось, фінансових аспектів і так далі.

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Коли ми говоримо про централізацію прав, то від цього виграють ліга і клуби. Телебачення виграє в далекій перспективі. Швидше за все, прямі контракти, як у нас, як у "1+1", були простішими для нас, ніж історія, коли централізуються телеправа. Вони стають дорожчими.

Ми прекрасно розуміли це, але в той же час розуміли, що ні ми, ні ліга, ні клуби не будуть розвиватися, якщо це не буде цивілізовано. Ми зробили пропозицію Прем'єр-лізі – понад 16 мільйонів за три сезони. Ми порахували, що зазнаємо збитків, але в довгостроковій перспективі ми зможемо побудувати і ринок телебачення, і систему взаємовідносини з клубами, лігою, і в підсумку виграють всі.

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Зараз багато говориться про етику, згідно з вчорашнім матеріалу. Хочу уточнити, що ми пішли в цей тендер офіційно, і це говорить про те, що ми готові йти назустріч. Тому що спікерів з різних таборів багато, і у кожного своя правда. Але всі ми повинні дійти до компромісу. Ми відкриті для діалогів з усіма клубами, включно з Динамо, Зорею, СК Дніпро-1", – цитує Денисова Динамоманія.