Денисов договорился с Рафаиловым зарыть "топор войны"

Руководитель ТК Футбол 1/2 Александр Денисов обсудил все спорные вопросы с генеральным директором Зари Сергеем Рафаиловым.

Во время объяснения о реализации единого телепула в Украине, Александр Денисов отметил улучшение отношений с Сергеем Рафаиловым.

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"Считаю, что в украинском футболе прийти к открытому диалогу пора всем. Это не разговор между Зарей и каналами Футбол о каком-то длительном конфликте.

Кстати, мы нормально пообщались с Сергеем Рафаиловым, за две минуты договорились обнулиться и попробовать начать все с чистого листа. Сергей Васильевич был с этим согласен, чему я очень рад.

Со своей стороны мы тут же пошли навстречу Заре, которая просила, чтобы матч первого тура с Ворсклой, по техническим причинам, был сыгран в 14:00. Канал Футбол с этим согласился", – цитирует Денисова Tribuna.com.

Напомним, Рафаилов и Денисов находились в напряженных отношениях и неоднократно делали острые заявления относительно друг друга.

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