Денисов домовився з Рафаїловим закопати "сокиру війни"

Керівник ТК Футбол 1/2 Олександр Денисов обговорив усі спірні питання із генеральним директором Зорі Сергієм Рафаїловим.

Під час пояснення про реалізацію єдиного телепулу в Україні, Олександр Денисов відзначив покращення стосунків із Сергієм Рафаїловим.

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"Вважаю, в українському футболі прийти до відкритого діалогу пора всім. Це не є розмова між Зорею та каналами Футбол про якийсь довготривалий конфлікт.

До речі, ми нормально поспілкувалися з Сергієм Рафаїловим, за дві хвилини домовилися обнулитися і спробувати почати все з чистого аркуша. Сергій Васильович був з цим згоден, чому я дуже радий.

Зі свого боку ми тут же пішли назустріч Зорі, яка просила, щоб матч першого туру з Ворсклою, через технічні причини, був зіграний о 14:00. Канал Футбол з цим погодився", – цитує Денисова Tribuna.com.

Нагадаємо, Рафаїлов та Денисов перебували у напружених стосунках і неодноразово робили гострі заяви щодо один одного.

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