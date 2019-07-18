toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ

Денисов домовився з Рафаїловим закопати "сокиру війни"

19:40 281 Читать на русском
Денисов домовився з Рафаїловим закопати "сокиру війни"
Олександр Денисов / Фото з відкритих джерел

Керівник ТК Футбол 1/2 Олександр Денисов обговорив усі спірні питання із генеральним директором Зорі Сергієм Рафаїловим.

Під час пояснення про реалізацію єдиного телепулу в Україні, Олександр Денисов відзначив покращення стосунків із Сергієм Рафаїловим.

Рафаїлов звинуватив ТК Футбол у намаганнях знищити безкоштовний показ матчів УПЛ

"Вважаю, в українському футболі прийти до відкритого діалогу пора всім. Це не є розмова між Зорею та каналами Футбол про якийсь довготривалий конфлікт.

До речі, ми нормально поспілкувалися з Сергієм Рафаїловим, за дві хвилини домовилися обнулитися і спробувати почати все з чистого аркуша. Сергій Васильович був з цим згоден, чому я дуже радий.

Зі свого боку ми тут же пішли назустріч Зорі, яка просила, щоб матч першого туру з Ворсклою, через технічні причини, був зіграний о 14:00. Канал Футбол з цим погодився", – цитує Денисова Tribuna.com.

Нагадаємо, Рафаїлов та Денисов перебували у напружених стосунках і неодноразово робили гострі заяви щодо один одного.

RockStar. Чому Сергій Рафаїлов врятує український футбол?

blog_ava
Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчі
19:27
4042
Теги
Зоря Зоря Сергій Рафаїлов Олександр Денисов Футбол 1 Футбол 2
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
48
хв
Хіберніан
21:00
Шахтар Солігорськ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук