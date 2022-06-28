– У Днепра тогда было много спонсоров. Правда, что за победу в домашней игре вам платили 500 долларов, а в выездной 700 долларов?

– Нет, неправда. Таких денег мы точно не получали. Это только пустые домыслы. Насколько я помню, за домашнюю победу над киевским Динамо нам заплатили миллион купоно-карбованцев. Запомнил на всю жизнь. Вроде бы денег много, целый мешок. А в пересчете на валюту – 300 долларов.

Не забуду никогда, как мы после игры, всей командой поехали в ресторан отмечать победу. Тогда первым поднялся Сергей Думенко и сказал: "Ребята, давайте выпьем за нас – миллионеров".

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– Была информация, что за серебро спонсоры выделили около полутора десятков новеньких "шестерок". Тебе машина досталась?

– Если машины и были, их получили другие люди. Я был очень молод, поэтому машину, наверное, еще не заслужил.

– Когда из Днепра ушел Павлов, команда недолго переживала тяжелые времена. Вскоре у нее появился серьезный спонсор.

– Это да. Когда команду начала финансировать киевская корпорация "Интергаз", ситуация кардинально изменилась. Зарплаты у нас тогда было 500 долларов. Их подняли до 1000 долларов. Потом единой сетки зарплат уже не было. С каждым игроком Днепра заключался индивидуальный контракт.

– Рассказывают, что тогда деньги из Киева в Днепр чемоданами возили. Премиальные у вас большие были?

– Помню, когда только пришла киевская корпорация, нам организовали сборы в Болгарии. Тренировал команду тогда Александр Петрович Лысенко. Мы хорошо подготовились к весенней части чемпионата. Первая игра была в Донецке с Шахтером. Сыграли вничью – 1:1, я еще гол в том матче забил. Да, у нас за ту игру премия нереально большая была. Цифры сейчас уже не назову, но это были огромные деньги, – сказал Полунин в интервью FanDay.

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