Воробей назвал самую большую сумму премиальных во время выступлений в Шахтере: "Сейчас такого нет"
15:21 - Читати українською
Бывший форвард Шахтера Андрей Воробей рассказал, какую самую большую премию получал в донецком клубе.
"Около 100 тысяч долларов были премиальными за матч. Вышли в Лигу чемпионов. Со Славией играли, так столько не получали, но вроде бы Брюгге прошли.
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Насыпали за четыре игры. Это были те времена, когда безумные деньги были. Сейчас, конечно, такого нет", – отметил Воробей в программе ОТДУШИВДУШУ.
Добавим, что Андрей защищал цвета Шахтера с 1997 по 2007 годы, отыграл за это время 272 матча и отличившись 94 голами и 4 ассистами.
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