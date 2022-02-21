"Около 100 тысяч долларов были премиальными за матч. Вышли в Лигу чемпионов. Со Славией играли, так столько не получали, но вроде бы Брюгге прошли.

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Насыпали за четыре игры. Это были те времена, когда безумные деньги были. Сейчас, конечно, такого нет", – отметил Воробей в программе ОТДУШИВДУШУ.

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Добавим, что Андрей защищал цвета Шахтера с 1997 по 2007 годы, отыграл за это время 272 матча и отличившись 94 голами и 4 ассистами.

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