Воробей назвав найбільшу суму преміальних за часів виступів у Шахтарі: "Зараз такого немає"
15:19 - Читать на русском
Колишній форвард Шахтаря Андрій Воробей розповів, яку найбільшу премію отримував у донецькому клубі.
"Близько 100 тисяч доларів були преміальні за матч. Вийшли в Лігу чемпіонів. Зі Славією грали, то стільки не отримували, але начебто Брюгге пройшли.
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Насипали за чотири гри. То були ті часи, коли шалені гроші були. Зараз, звісно, такого немає", – зазначив Воробей у програмі ОТДУШИВДУШУ.
Додамо, що Андрій захищав кольори Шахтаря з 1997 по 2007 роки, відіграв за цей час 272 матчі та відзначившись 94 голами та 4 асистами.
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