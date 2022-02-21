"Близько 100 тисяч доларів були преміальні за матч. Вийшли в Лігу чемпіонів. Зі Славією грали, то стільки не отримували, але начебто Брюгге пройшли.

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Насипали за чотири гри. То були ті часи, коли шалені гроші були. Зараз, звісно, такого немає", – зазначив Воробей у програмі ОТДУШИВДУШУ.

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Додамо, що Андрій захищав кольори Шахтаря з 1997 по 2007 роки, відіграв за цей час 272 матчі та відзначившись 94 голами та 4 асистами.

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