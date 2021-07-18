Після повернення з чемпіонату Європи Роналду продовжує насолоджуватися відпочинком. Щодня навколо його персони з'являються все нові чутки. Головне питання: чи залишиться португалець у Ювентусі.

Роналду повідомив Ювентус про свої плани на наступний сезон – на португальця немає попиту

Кріштіану вирішив підігріти інтерес, натякнувши, що час очікування добігає кінця. У своїх соцмережах Роналду опублікував вишукане фото, в описі до якого залишив фразу: "День ухвалення рішень".

Раніше повідомлялося, що 36-річний форвард вирішив залишитися у Ювентусі, з яким має контракт до літа 2022-го. Туринці нібито готові запропонувати продовження угоди ще на сезон, але для цього Роналду повинен погодитися на зменшення зарплати з 31 до 20 мільйонів євро.

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