Француз рішуче налаштований змінити команду під час зимового трансферного вікна. Натомість Евертон от-от має підписати на його позицію Віталія Миколенка.

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Дінь готовий перейти у міланський Інтер, який зацікавлений у його послугах, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Однак клуби поки не змогли узгодити умови.

За інформацією видання, Інтер хоче орендувати 28-річного француза з правом викупу, тоді як Евертон наполягає, щоб у контракті була прописана обов'язкова опція викупу. Представники Діня зараз намагаються допомогти двом клубам дійти згоди. За ситуацією стежить Наполі, який також претендує на гравця.

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