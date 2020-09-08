Андрей Лунин вернулся в Мадрид и сразу начал подготовку к новому сезону Ла Лиги. Несмотря на плотный график, украинец нашел время поделиться несколькими фотографиями из занятия.

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"Сегодня один из тех дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с Реалом", – подписал голкипер фото в Instagram. Прошедшие две недели Андрей провел в лагере сборной Украины, но не принимал в частые в матчах против швейцарцев и испанцев.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вернул Лунина из аренды, чтобы доверить ему место дублера Куртуа на следующий сезон Примеры, который стартует уже 11 сентября.

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