Голкипер Реала и сборной Украины считает своим футбольным кумиром Икера Касильяса – легенду "сливочных" и всего мирового футбола.

"Три лучшие футболисты в мире на текущий момент – это Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Неймар.

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А вот кумир в футболе – это Икер Касильяс. Это пример вратаря, который всю свою карьеру был достоин играть за такой клуб, как Реал Мадрид", – цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

Напомним, 21-летний вратарь Реала попал в заявку на матч Украина – Испания, который начнется сегодня, 6 сентября, в 21:45 по Киеву.

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