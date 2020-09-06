Лунин выбрал трех лучших футболистов мира и назвал своего кумира – Месси вне списка
Голкипер Реала и сборной Украины считает своим футбольным кумиром Икера Касильяса – легенду "сливочных" и всего мирового футбола.
"Три лучшие футболисты в мире на текущий момент – это Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Неймар.
"В сборную Испании слабых не вызовут": Лунин откровенно оценил кадровый потенциал соперника Украины
А вот кумир в футболе – это Икер Касильяс. Это пример вратаря, который всю свою карьеру был достоин играть за такой клуб, как Реал Мадрид", – цитирует Лунина официальный сайт УАФ.
Напомним, 21-летний вратарь Реала попал в заявку на матч Украина – Испания, который начнется сегодня, 6 сентября, в 21:45 по Киеву.
"Эта команда имеет большую проблему": чего боятся испанцы перед матчем с Украиной – неожиданный прогноз и роль Шевченко