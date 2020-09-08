Воротар Реала Андрій Лунін не довго відпочивав після напруженої роботи у таборі збірної України.

Андрій Лунін повернувся у Мадрид та одразу розпочав підготовку до нового сезону Ла Ліги. Попри щільний графік, українець знайшов час поділитись кількома світлинами із заняття.

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"Сьогодні один із тих днів великого ентузіазму: повернутися до тренувань із Реалом", – підписав голкіпер фото у Instagram. Минулі два тижні Андрій провів у таборі збірної України, але не брав у часті у матчах проти швейцарців та іспанців.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан повернув Луніна з оренди, щоб довірити йому місце дублера Куртуа на наступний сезон Прімери, який стартує вже 11 вересня.

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