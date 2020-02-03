Демьяненко: Приятно удивлен тем, что увидел в Нитре

Наставник словацкой Нитры Анатолий Демьяненко отметил высокий уровень академии своего нового клуба.

"Приятно удивлен тем, что увидел здесь. Не ожидал, что в команде, которая занимает предпоследнее место, настолько неплохие исполнители. Вырисовывается неплохая группа атаки, но нужно укрепить оборонительное звено. Наша селекционная группа знает, на какие позиции нужно искать новичков. Хотя мы не собираемся брать людей для количества.

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В Нитре – отличная академия. Это гордость города, гордость клуба, который давно избрал своей философией работу с собственными кадрами. Сейчас в команде большинство ребят прошли клубную академию. И мы будем давать шанс перспективным игрокам из команд U-19 и даже U-17, которые понравились нам в товарищеских играх", – цитирует Демьяненко zbirna.com.

Напомним, украинский специалист возглавил словацкий клуб в начале января. Главной задачей Демьяненко в Нитре является сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Словакии.

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