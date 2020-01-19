Демьяненко одержал первую победу во главе Нитры, нанеся сокрушительное поражение Брно

Словацкая Нитра разгромила чешский Брно в матче 2-го тура товарищеского турнира Tipsport liga.

Tipsport liga

Нитра – Брно – 5:1

Голы: Гатарич, 5, Мартисяк, 21, Ристовски, 69, 82, Шефчик, 88 – Пахлопник, 76

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Подопечные Анатолия Демьяненко еще до перерыва обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. Во втором тайме Нитра еще трижды поразила ворота соперника, пропустив лишь раз.

Эта победа стала дебютной для украинского специалиста во главе словацкой команды. Нитра после двух туров набрала 4 очка и занимает первое место в группе С.

Добавим, что Tipsport liga – это ежегодный зимний футбольный турнир для клубов из Чехии, на который иногда приглашают команды из соседних стран.

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