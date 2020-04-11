Демьяненко прекратил сотрудничество с Нитрой, – СМИ

Легенда киевского Динамо Анатолий Демьяненко больше не является тренером словацкой Нитры.

Анатолий Демьяненко разорвал контракт со словацкой Нитрой, информирует Sportarena.

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Причины ухода пока не называются, а клуб еще не объявил об этом официально. Добавим, что Демьяненко возглавил Нитру в начале 2020 года и провел с командой только 4 матча. Статистика довольно неудачная – победа, ничья и 2 поражения.

Напомним, что Анатолий начал свою тренерскую карьеру в киевском Динамо и работал в период с 2005 по 2007 годы. Последним клубом, который возглавлял украинский специалист в Нитры, была луцкая Волынь.

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