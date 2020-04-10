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Де Пена может покинуть Динамо – появился сенсационный претендент

20:37 328 Читати українською
Де Пена может покинуть Динамо – появился сенсационный претендент
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена получил предложение продолжить карьеру в Англии.

Карлос Де Пена попал в сферу интересов английского Рединга, сообщает TeamTalk.

Миколенко и Попов заинтересовали итальянский гранд

Отмечается, что на уругвайца также претендуют другие клубы, однако источник не называет их имена. Добавим, что Рединг выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. Заметим, что кроме Де Пены, в Европу могут отправится Виталий Миколенко и Денис Попов – обоими игроками интересуется Наполи.

К слову, Де Пена провел в составе Динамо 27 поединков в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

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