"Дорогие украинцы, я Георгий Деметрадзе – человек, который много лет играл и жил на вашей родине. Могу сказать, что это и моя вторая родина.

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Очень сожалею из-за того, что происходит у вас на родине. Хочу выразить свою поддержку народу Украины. Слава Украине!" – заявил Деметрадзе в видеообращении.

Напомним, грузинский нападающий в сезоне 1999/00 выступал за киевское Динамо, с которым стал чемпионом Украины. Затем он сменил множество клубов, среди которых были донецкий Металлург и киевский Арсенал.

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