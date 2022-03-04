"Дорогі українці, я Георгій Деметрадзе – людина, яка багато років грала і жила на вашій батьківщині. Можу сказати, що це і моя друга батьківщина.

Рінкон звернувся до України, яка потерпає від вторгнення Росії

Дуже шкодую через те, що відбувається у вас на батьківщині. Хочу висловити свою підтримку народу України. Слава Україні!" – заявив Деметрадзе у відеозверненні.

Нагадаємо, грузинський нападник у сезоні 1999/00 виступав за київське Динамо, з яким став чемпіоном України. Потім він змінив велику кількість клубів, серед яких були донецький Металург та київський Арсенал.

"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії