Дембеле провел первую тренировку после 7 месяцев паузы

Нападающий Барселоны Усман Дембеле вышел на финишную травму реабилитации после травмы.

Сегодня (14 июля) чемпион мира провел первую тренировку на тренировочной базе клуба.

Барселона оформила переход бразильского вингера – он не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне

Сейчас Дембеле занимается индивидуально. Из-за травм француз не выходил на поле с конца ноября прошлого года. Вингер точно не сыграет в заключительных матчах Примеры, поскольку был исключен из заявки каталонцев. Остаются шансы только на Лигу чемпионов, которая возобновится в августе.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дембеле провел лишь 9 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч.

"Украинская фишка" на юге Испании: амбициозные обидчики Лунина возвращаются в Примеру впервые за 14 лет