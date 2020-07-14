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Дембеле провел первую тренировку после 7 месяцев паузы

21:38 - Читати українською
Дембеле провел первую тренировку после 7 месяцев паузы
Усман Дембеле / Reuters

Нападающий Барселоны Усман Дембеле вышел на финишную травму реабилитации после травмы.

Сегодня (14 июля) чемпион мира провел первую тренировку на тренировочной базе клуба.

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Сейчас Дембеле занимается индивидуально. Из-за травм француз не выходил на поле с конца ноября прошлого года. Вингер точно не сыграет в заключительных матчах Примеры, поскольку был исключен из заявки каталонцев. Остаются шансы только на Лигу чемпионов, которая возобновится в августе.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дембеле провел лишь 9 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч.

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Теги
Барселона Барселона Испания Усман Усман Дембеле
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