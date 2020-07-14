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Дембеле провів перше тренування після 7 місяців паузи

21:38 - Читать на русском
Дембеле провів перше тренування після 7 місяців паузи
Усман Дембеле / Reuters

Нападник Барселони Усман Дембеле вийшов на фінішну травму реабілітації після травми.

Сьогодні (14 липня) чемпіон світу провів перше тренування на тренувальній базі клубу.

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Наразі Дембеле займається індивідуально. Через травми француз не виходив на поле з кінця листопада минулого року. Вінгер точно не зіграє в завершальних матчах Прімери, оскільки був виключений із заявки каталонців. Залишаються шанси лише на Лігу чемпіонів, яка відновиться у серпні.

Додамо, що у нинішньому сезоні Дембеле провів лише 9 матчів у всіх турнірах, забив 1 м'яч.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Усман Дембеле
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