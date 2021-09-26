Агент 24-летнего француза общался с Жоаном Лапортой и спортивным директором "блаугранас" Матеу Алемани, сообщает Sport.es.

Ювентус в фирменном стиле собрался увести Дембеле

Контракт Усмана Дембеле завершается в конце нынешнего сезона, уже летом нападающий Барселоны может достаться другой команде бесплатно. Руководство каталонцев хочет сохранить его, поэтому собирается предложить два варианта договора. Первый – до 2024 года с сокращением зарплаты, второй – до 2025-го, однако с меньшим сокращением оклада.

Отметим, недавно стало известно, что Усманом интересуется туринский Ювентус. "Старая синьора" надеется реализовать возможность подписания француза свободным агентом следующим летом.

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