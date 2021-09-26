Агент 24-річного француза спілкувався з Жоаном Лапортою та спортивним директором "блаугранас" Матеу Алемані, повідомляє Sport.es.

Ювентус у фірмовому стилі зібрався поцупити Дембеле

Контракт Усмана Дембеле завершується в кінці нинішнього сезону, вже влітку нападник Барселони може дістатися іншій команді безкоштовно. Керівництво каталонців хоче зберегти його, тому збирається запропонувати два варіанти угоди. Перший – до 2024 року зі скороченням зарплати, другий – до 2025-го, однак з меншим скороченням окладу.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Усманом цікавиться туринський Ювентус. "Стара синьйора" сподівається реалізувати можливість підписання француза вільним агентом наступного літа.

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