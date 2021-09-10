Ювентус в фирменном стиле собрался увести Дембеле
12:44 - Читати українською
Нападающий испанской Барселоны Усман Дембеле стал вариантом усиления атакующей линии для туринского Ювентуса.
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У Дембеле есть действующий до лета 2022-го контракт с Барсой. Переговоры о продлении сотрудничества пока успехом не увенчались. Юве надеется реализовать возможность подписания француза свободным агентом следующим летом.
К слову, в прошлом сезоне Усман Дембеле провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
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