Дембеле в последний раз выходил на поле еще в июне. С тех пор француз занимается восстановлением. Он перенес операцию в финской клинике. А теперь, чтобы убедиться в готовности Усмана, Барселона отправила его в Финляндию на тщательный медосмотр.

Тесты врачей показали, что Дембеле может получать полноценные нагрузки. Вингер вернулся в общую группу Барселоны, а вскоре сможет дебютировать в этом сезоне. Усман точно будет готов к матчу против Динамо в Лиге чемпионов 2 ноября.

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Напомним, в свое время Барса заплатила Боруссии Д за Дембеле 135 млн евро, но игрок большую часть своей карьеры в каталонском клубе проводит в лазарете.

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