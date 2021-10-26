"Дембеле кращий за Мбаппе. Погляньте на нього, я б дуже хотів так обігрувати суперників", – цитує Гнабрі Marca.

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Така думка стала резонансною, адже поки Мбаппе майже щомісяця оновлє нові рекорди, Усман не поикдає лазарету каталонців. Нагадаємо, влітку 2017-го Барселона заплатила Борусії Д за Дембеле 135 млн євро.

У нинішньому сезоні нападник "блаугранас" ще не виходив на поле. Для порівняння, Мбаппе за 11 матчів Ліги 1 відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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