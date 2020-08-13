Дембеле ярко вернулся к тренировкам Барселоны – Суарес дважды оказался в дураках

Дембеле продолжает набирать форму и готовиться к возвращению на поле в официальных матчах. Француз уже демонстрирует свой дриблинг против своих партнеров, передает портал 433.

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Жертвой Усмана стал Луис Суарес, который безуспешно пытался дважды отобрать мяч у Дембеле в подкате. Француза не смог остановить и другой одноклубник, лицо которого не попало в кадр.

Напомним, у 23-летнего вингера были проблемы с бедром, из-за которых пришлось делать операцию. Чемпион мира успел принять участие лишь в 9 поединках сезона и отличиться одним голом.

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