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Дембеле яскраво повернувся до тренувань Барселони – Суарес двічі опинився в дурнях

13:34 - Читать на русском
Дембеле яскраво повернувся до тренувань Барселони – Суарес двічі опинився в дурнях
Усман Дембеле / ФК Барселона

Нападник Барселони Усман Дембеле вже готовий знищувати суперників на полі.

Дембеле продовжує набирати форму та готуватись до повернення на поле в офіційних матчах. Француз вже демонструє свій дриблінг проти своїх партнерів, передає портал 433.

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Жертвою Усмана став Луїс Суарес, який безуспішно намагався двічі відібрати м'яч у Дембеле в підкаті. Француза не зміг зупинити й інший одноклубник, обличчя якого не потрапило до кадру.

Нагадаємо, у 23-річного вінгера були проблеми зі стегном, через які довелося робити операцію. Чемпіон світу встиг взяти участь лише у 9 поєдинках сезону та відзначитися одним голом.

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Guess who’s back! @o.dembele7 @fcbarcelona

Допис, поширений 433 (@433)

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Теги
Відеоновини Іспанія Усман Усман Дембеле Луїс Луїс Суарес Барселона Барселона
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