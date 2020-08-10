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Кто выиграет ЛЧ 2019/20 – назван главный фаворит, Малиновский и Ко оказались среди аутсайдеров

21:28 - Читати українською
Кто выиграет ЛЧ 2019/20 – назван главный фаворит, Малиновский и Ко оказались среди аутсайдеров
Кто выиграет Лигу чемпионов 2019/20 - букмекеры назвали фаворита

Розыгрыш ЛЧ 2019/20 вышел на финальную стадию. Кто из восьми оставшихся команд является фаворитом турнира, а кому отводят роль андердога – в материале "Футбол 24".

Только 8 команд продолжают участие в Лиге чемпионов 2019/20. По два клуба представляют Испанию (Барселона и Атлетико), Германию (Бавария с РБ Лейпциг) и Францию ​​(Лион и ПСЖ). Еще две страны имеют по одному представителю – Манчестер Сити (Англия) и Аталанта (Италия). В среду, 12 августа, пройдет первый поединок 1/4 финала – Аталанта Руслана Малиновского померится силами с ПСЖ. К слову, Аталанта, как и РБ Лейпциг, впервые в своей истории сыграет в четвертьфинале самого престижного еврокубка.

Лига чемпионов 2019/20: определились все пары 1/4 финала

Среди всех четвертьфинальных противостояний явного фаворита можно выделить только в одной паре – это противостояние Манчестер Сити и Лиона. При всем уважении к команде Руди Гарсии, которая оставила за бортом турнира Ювентус, шансов у французов на полуфинал крайне мало. Не говоря уже о победе в Лиге чемпионов – Лион считается главным аутсайдером "финала восьми".

Кто выиграет Лигу чемпионов 2019/20 – мнение букмекеров

По версии William Hill, главным фаворитом Лиги чемпионов 2019/20 является Манчестер Сити. Коэффициент на победу Александра Зинченко и Ко в турнире составляет 3.25. Далее следует Бавария, шансы на триумф которой оценили в 4.00. Тройку лидеров замыкает ПСЖ – коэффициент на то, что парижане впервые в своей истории возьмут ЛЧ, составляет 6.50.

Интересно, что шансы Аталанты, которая только в этом сезоне дебютировала в турнире, победить в Лиге чемпионов оценивают не намного ниже, чем триумф Барселоны – 10.00 против 8.00. Очевидно, это связано с тем, что у каталонцев несколько сложнее соперник в четвертьфинале. Именно пару Барселона – Бавария многие уже считает досрочным финалом турнира. Интересно, что именно эти две команды являются единственными среди всех четвертьфиналистов, у кого есть трофей Лиги чемпионов в клубном музее – другие шесть участников 1/4 пока не могут этим похвастаться.

ЛЧ 2019/20 фаворит букмекери хто виграє

Специалисты Bwin придерживаются примерно такой же позиции, выделив аналогичную тройку фаворитов. По мнению букмекера, Манчестер Сити имеет наибольшие шансы выиграть ЛЧ 2019/20 – коэффициент на это составляет 3.30. Триумф мюнхенской Баварии оценивается в 3.80, а ПСЖ – 6.50. Главным аутсайдером считают Лион – по мнению экспертов, проход Ювентуса стал последним подвигом "ткачей" в Лиге чемпионов 2019/20. Победу французов в турнире считают чем-то из разряда фантастики – коэффициент на команду Руди Гарсии установили на отметке 41.00.

Заметим, из-за пандемии коронавируса текущий розыгрыш Лиги чемпионов завершится в необычном формате. Стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять только из одного матча. Все поединки пройдут в Лиссабоне.

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