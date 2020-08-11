Барселона – Бавария: Месси вернулся к тренировкам после вынужденной паузы – Дембеле ждет вердикта врачей

Барселона имеет несколько положительных новостей перед поединком 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Лионель Месси вернулся к полноценным тренировкам после 48-часовой паузы, сообщает AS.

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Аргентинец чувствовал дискомфорт в левой лодыжке, поэтому получил отдых и курс лечения противовоспалительными средствами. Клубные врачи Барселоны также решают вопрос готовности Усмана Дембеле. В среду или четверг француз пройдет финальное обследование, которое окончательно определит его состояние после 9 месяцев без футбола.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией состоится 14 августа в Лиссабоне.

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