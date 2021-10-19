"Переходы Дембеле и Коутиньо? Некоторые из тех игроков, которых мы купили за большие деньги, не оправдали ожиданий, но такие вещи случаются в футболе. Когда эти два игрока были подписаны, все аплодировали.

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Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим игроком в чемпионате Англии. Дембеле пришел из-за ухода Неймара и подходил по характеристикам для его замены", – цитирует Бартомеу AS.

Напомним, Дембеле, за которого заплатили 135 млн евро, страдает от постоянных травм, а Филиппе сих пор не может закрепиться в каталонской команде, из-за чего несколько сезонов провел в аренде.

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