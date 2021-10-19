"Мы рассматривали возможность подписать Мбаппе. Но тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создает пространство", – цитирует Бартомеу AS со сссылкой на TV3.

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Напомним, Усман стал игроком "блаугранас" летом 2017 года – того же лета Мбаппе перебрался в ПСЖ на правах аренды с фантастической суммой выкупа в 180 млн евро.

К слову, Дембеле целом провел 118 матчей за Барселону во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и отдал 21 ассист. Впрочем, Усман чаще попадал в лазарет, чем в стартовый состав каталонцев, в отличие от Мбаппе, который стал звездой ПСЖ и сборной Франции.

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