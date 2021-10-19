"Переходи Дембеле і Коутінью? Деякі з тих гравців, яких ми купили за великі гроші, не виправдали очікувань, але такі речі трапляються у футболі. Коли ці два гравці були підписані, всі аплодували.

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Коутінью прийшов, тому що Іньєста йшов. Він був найкращим гравцем в чемпіонаті Англії. Дембеле прийшов через відхід Неймара і підходив по характеристикам для його заміни", – цитує Бартомеу AS.

Нагадаємо, Дембеле, за якого заплатили 135 млн євро, страждає від постійних травм, а Філіппе досі не може закріпитись у каталонській команді, через що кілька сезонів провів в орендах.

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