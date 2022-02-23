Нападник Барселони Усман Дембеле все ще може залишитися на Камп Ноу і по завершенні нинішнього сезону.

Француз у січні категорично відмовився підписувати новий контракт або ж переходити в інший клуб. Його чинний контракт розрахований до червня, після чого він може стати вільним агентом.

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Здавалося, що прощання з Барселоною неминуче. Однак Дембеле готовий залишитися, повідомляє Sport.es. Футболісту подобається ставлення до нього головного тренера, який досі продовжує на нього розраховувати.

Своєю чергою, Барселона також готова відновити переговори з представниками Усмана, але налаштована скептично. У клубі вважають, що француз буде й надалі наполягати на своїх умовах контракту, а нинішня економічна ситуація не дозволить їх задовольнити.

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