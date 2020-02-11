Барселона определилась с форвардом – игрока попытаются подписать до конца недели

Похоже, слухи о новом нападающем каталонского клуба будут развеяны уже через несколько дней.

Барселона уже ведет переговоры с Реал Сосьедадом о подписании нападающего Виллиана Хосе, сообщает Marca.

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Именно 28-летний бразилец стал приоритетной целью для каталонцев, после травм Дембеле и Суареса. Сосьедад требует 70 млн евро за своего исполнителя, Барса пытается торговаться. Ожидается, что клубы закроют сделку уже до конца недели. Стоит отметить, что в 2014-м Виллиан на правах аренды выступал за мадридский Реал.

В текущем сезоне Примеры Хосе провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами.

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