Дембеле був прооперований у Фінляндії – Барселона відправила Абідаля для підтримки форварда

Іспанія — 18:00 3530
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"Форвард повинен забивати": Marca вважає, що Альбасете страждає через Зозулю – найдорожчого гравця команди
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Динамо не змогло переграти БАТЕ в спарингу – кияни вперше не перемогли в рамках другого тренувального зборуУкраїна — 17:53 4290
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700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітяхАнглія — 16:40 2174
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"Золотий бутс" 2019/20: Іммобіле на вершині, ноунейм у топ-10, Мессі серйозно відстаєСвіт — 12:52 5768
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Динамо проти Йовічевіча: потужна атака, хорватський Роналду і надія на ЦітаішвіліСергій Тищенко — 12:00 6883