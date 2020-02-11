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Дембеле був прооперований у Фінляндії – Барселона відправила Абідаля для підтримки форварда

17:20 593 Читать на русском
Дембеле був прооперований у Фінляндії – Барселона відправила Абідаля для підтримки форварда
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Тепер на Усмана Дембеле очікує тривала та важка реабілітація.

Лікарі провели складну операції на правому стегні Усмана Дембеле, процедура пройшла успішно, повідомляє Mundo Deportivo.

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Операція відбувалась у Фінляндії, куди француза супроводжував технічний директор Барселони Ерік Абідаль. Про терміни відновлення 22-річного француза не повідомляється, але, очевидно, сезон для нього завершився.

У поточному розіграші Ла Ліги через травми Дембеле провів лише 5 матчів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ерік Абідаль Ерік Абідаль Усман Дембеле Усман Дембеле
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