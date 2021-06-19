Опытный форвард стал игроком швейцарского Лугано, сообщает официальный сайт клуба.

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С "бьянконери" Ба подписал 1-летний контракт. Лугано стал 10-м клубом в европейской биографии сенегальца. Ранее он защищал цвета французского Руана, Мускрона, Хоффенхайма, Вест Хэма, Ньюкасла, Челси, Бешикташа, Гезтепе и Башакшехира. Также 36-летний ветеран играл за китайский Шанхай Шэньхуа.

В сезоне 2020/21 Демба Ба провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

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