Демба Ба перебрался в Швейцарию
Бывший нападающий Ньюкасла и лондонского Челси Демба Ба покинул турецкий Истанбул Башакшехир.
Опытный форвард стал игроком швейцарского Лугано, сообщает официальный сайт клуба.
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С "бьянконери" Ба подписал 1-летний контракт. Лугано стал 10-м клубом в европейской биографии сенегальца. Ранее он защищал цвета французского Руана, Мускрона, Хоффенхайма, Вест Хэма, Ньюкасла, Челси, Бешикташа, Гезтепе и Башакшехира. Также 36-летний ветеран играл за китайский Шанхай Шэньхуа.
В сезоне 2020/21 Демба Ба провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.
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